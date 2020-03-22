العفو الدولية تفضح نظام تميم الإرهابي .. قطر تترك العمال يواجهون الموت بـ كورونا

فضح تقرير نشرته "منظمة العفو الدولية"، الممارسات الوحشية وغير الإنسانية لنظام الحمدين في قطر وعلى رأسه تميم بن حمد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت المنظمة إن سلطات قطر ترفض علاج العمال الوفدين والعاملين على استعدادات استضافة كأس العالم 2022، ووضعت أعدادًا كبيرة منهم فى مستشفيات غير مؤهلة للسيطرة على المرض أو معالجته.





وتعمدت قطر تجاهل مطالبات منظمة الصحة العالمية بضرورة إجراء كشوف دورىة على عمال كأس العالم 2022 لتجنب تفشي الفيروس القاتل بينهم، ورفضت كذلك المطالبات بتجهيز مستشفى طبي كامل لعلاج العمال، كما رفضت عودة العمال إلى بلادهم وهددت من يحاول منهم السفر، ما دفع هؤلاء العمال إلى التظاهر في الدوحة.





إلى ذلك، أفادت العفو الدولية في وقت سابق بإغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بفيروس كورونا، وذكرت أن أماكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي، موضحة أن العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.





وأعلنت السلطات الصحية في قطر أمس السبت تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وكانت آخر حصيلة معلنة للمصابين بفيروس كورونا في قطر 470 حالة إصابة.





واتخذت الدوحة إجراءات احترازية لمنع كافة أشكال التجمع، حيث قررت إغلاق الكورنيش، والحدائق والشواطئ العامة، والتجمعات الاجتماعية؛ لمواجهة انتشار كورونا.



