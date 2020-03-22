انا خاصمت الشوارع.. كيف طلب رامي صبري من متابعيه البقاء في المنزل؟

طالب الفنان رامي صبري متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بالبقاء في المنزل من خلال فيديو للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





واستعان رامي صبري بأحد كوبلهيات أغنيته الجديدة "حياتي مش تمام"، قائلا: "أنا خاصمت الشوارع اللي ماشيين فيها عشان ارتاح من الآلام يا جماعة متنزلوش".





وحقق رامي صبري، نجاحا كبيرا بأغنيته الأخيرة "حياتي مش تمام" التي طرحها خلال الشهر الماضي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث تخطت المشاهدات ٥ ملايين مشاهدة.





"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، واختار رامي صبري عيد الحب لطرحها لجمهوره.



