AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
  • لمواجهة كورونا.. شباب قرى قنا ينتشرون لتطهير الشوارع والمنازل
  • الفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض
  • تعقيم مكاتب البريد والمدارس ضد فيروس كورونا 


"في الشدائد تظهر المعادن الحقيقية" تجسدت هذه المقولة في شباب مصر، خاصة القرى، والذين انطلقوا بجهود وإرادة ذاتية لرش وتعقيم مناطقهم وتوعية أهاليهم بمخاطر كورونا، بعدما دقت الدولة أجراس الخطر وبدأت في اتخاذ حزمة إجراءات صارمة حرصا على سلامة المواطنين من خطر الفيروس القاتل.

بلا تردد أو انتظار لتحرك المسئولين، قرر الشباب مشاركة الدولة في جهودها للقضاء على كورونا، معتبرين أن المبادرة باتخاذ تدابير شعبية هو الحل الأمثل لمنع اقتحام الفيروس لقراهم وتعكير حالة الهدوء والصحة التي يعيشونها. 

الجهود التي تشهدها الكثير من القرى، لم تقتصر على فئة عمرية معينة، فقد شهدت بعض القرى جهودا لكبار السن لتعقيم مناطقهم وقراهم مثل قرية الكرنك.

وقال الدكتور محمد رضى، أخصائي باطنة: "قمنا بتدشين مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتيسير عملية التواصل بين شباب قريتي الترامسة، لتوزيع الأدوار فيما يخص عمليات الرش والتعقيم للشوارع والمنازل، وعملية التوعية لكبار السن والسيدات بكيفية التعامل مع هذه الأزمة".

وقال محمود سعيد: "في قرية الطويرات جمعنا من بعضنا وأحضرنا مواد التعقيم اللازمة وأدوات الرش، وبدأنا برش وتعقيم محطة المياه، ثم انتقلنا إلى المساجد والشوارع والمنشآت العامة، والآن نستكمل دورنا في تعقيم ورش المنازل للوصول إلى أقصى معدل لحماية المواطنين من خطر كورونا".

وأوضح ممدوح عليقي: "انتهينا من تعقيم قرية البارود بالكامل بتعاون من شباب وأهالي القرية، حيث بدأنا بتعقيم المساجد، ثم انتقلنا للمدارس والشوارع، وبذلك نكون قد انتهينا من تعقيم القرية بالكامل".

وأشار جمال فريد، مدرس، إلى أنه شارك في رش بعض المساجد ومكاتب البريد والأماكن العامة وبعض المنازل، وفقًا للإمكانيات المتاحة، رغم ظروف السن، مطالبًا الشباب باستكمال المسيرة في كل القرى للحفاظ على قراهم ولمساعدة الدولة في جهودها الكبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما قال ياسر عبد الموجود، نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بقنا: "تضامنا مع الدولة فى حماية أهالينا بقرية دندرة من فيروس كورونا المستجد وللحد من انتشار الفيروس، بدأت جمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة عزبة يوسف بتطهرير مساجد دندرة، كمساهمة مجتمعية، ونأمل أن تسير كل الجمعيات على هذا النهج لكي نساهم في حماية أنفسنا وبلادنا من الأخطار والأمراض".

قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
قرى قنا تنتفض ضد كورونا.. الشباب ينتشرون بمعدات التعقيم في الشوارع لرش المنازل والأماكن العامة.. والفتيات يشاركن في توعية الكبار والسيدات بمخاطر المرض.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

براميل مطهرات على مداخل الشوارع.. كيف يحمي أهالي الشرقية أنفسهم من كورونا؟

بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا

الوقاية خير من العلاج.. أهالي الشرقية يعقمون المساجد قبل وبعد صلاة الجمعة.. صور

مستقبل وطن يطلق حملة «التطهير» على مستوى البحيرة.. فرق الحزب تنتشر في كافة المراكز لتعقيم دور العبادة

مستقبل وطن المنيا يطلق حملات توعوية ووقائية لمواجهة أزمة كورونا

للوقاية من كورونا.. المصريون على قلب رجل واحد.. حملات شبابية لتعقيم دور العبادة ومواقف السيارات بالقليوبية.. وتوزيع كمامات مجانا على أهالي القناطر.. صور

ترشيحاتنا

ميدو جابر: الزمالك فاوضني قبل الأهلي.. وهذا موقفي منه الآن

الكولونيا على البطاقات التموينية .. قريبا

فرح ينتهي بالسجن.. عريس وعروس يقضيان أول ليلة لهما في المعتقل.. صور

البلاد العربية محظوظة .. مجدي يوسف: الأبحاث أثبتت أن فيروس كورونا يموت بالحر .. فيديو

مكالمات وماسكات منزلية.. أطباء دمنهور يحاربون كورونا بطريقتهم الخاصة.. فيديو

التعليم تكشف حقيقة انتهاء العام الدراسي وإلغاء الترم الثاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور