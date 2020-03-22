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تونس تسجل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلنت الصحة التونسية منذ قليل، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة نصاف بن علية، صباح يوم الجمعة 20 مارس 2020، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بتونس، إلى 54 إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

وقالت نصاف بن علية، خلال الندوة الصحفية اليومية لمتابعة الوضع الوبائي في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، إن الحالات الجديدة المسجلة ثبتت إثر القيام بـ 79 تحليلا مخبريا على العينات الواردة على المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول.

وأضافت أن الإصابات المؤكّدة، تنقسم إلى 36 حالة قادمة من الخارج و18 حالة محلية.

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