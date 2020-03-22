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برلمان

بعد توجيهات الرئيس.. تعرف على الفئات المستحقة للدعم بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:18 ص
تعرف على الفئات المستحقة
تعرف على الفئات المستحقة للدعم بسبب كورونا
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عبد الرحمن سرحان
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار الخطط والبرامج التى تقوم بها الدولة فى إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

ويستعرض صدى البلد فئات العمالة غير المنتظمة المقرر تطبيق الدعم عليها، والتي حددها قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الصادر عن مجلس النواب مؤخرا، والتي بدأت الحكومة في تنفيذه مطلع العام الجاري.

1 - ​ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2 - ​عمال التراحيل.

3 - ​صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4 - ​خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5 -​محفظو وقرّاء القرآن الكريم.

6 -​المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7 - العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.

ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

9 - حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

10 - ملاك الأراضى الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
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