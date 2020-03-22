كورونا الأسواق.. المئات يخالفون تعليمات الحكومة في سوق باسوس.. فيديو وصور





اكتظ سوق باسوس بالبائعين والمشترين دون مراعاة تحذيرات الحكومة المصرية بمنع الاختلاط و التجمع، فشخص واحد حامل الفيروس قادر على نقل كورونا للمئات دون ان يدرى .





الفيروس أصاب ربع مليون شخص حول العالم حتى الآن وأودى بحياة ما يزيد على 10 آلاف شخص، وفي حين أن دولا مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، فرضت حظرا شاملا على مواطنيها وعزلا إجباريا بالمنازل، فإن غير الملتزمين من المصريين قد دخلوا في تحد لقرارات الحكومة ولا يكترثون بالخطر المحدق بهم وبأحبائهم.

هناك الكثير من المواطنين الذين ينقصهم الوعى الكافى لمعرفة خطورة فيروس كورونا وقدرته على التفشى بسرعة وخطورة التجمعات التى كثيرا ما حذرت منها الحكومة وأصدرت قرارات بمنعها ونصحت بالبقاء فى المنازل.