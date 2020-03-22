رانيا علوانى تتكفل بـ 50 أسرة فى تحدى الخير

عضو مجلس إدارة النادى الاهلى فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهى تتحدث عن قبولها التحدى من الإعلامي خالد أبو بكر، معلنة عن تكفلها بـ 50 أسرة من الذين تضرروا بسبب فيروس كورونا، داعية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للمشاركة.

جاءت تعليقات متابعيها كالآتى :

محترمة

الله يوفقك يادكتوره

وقررت الحكومة غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة.





يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم على أن يقوم رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.



