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رياضة

رانيا علوانى تتكفل بـ 50 أسرة فى تحدى الخير

الأحد 22/مارس/2020 - 12:43 م
رانيا علوانى
رانيا علوانى
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رنا اشرف
نشرت رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الاهلى فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهى تتحدث عن قبولها التحدى من الإعلامي خالد أبو بكر، معلنة عن تكفلها بـ 50 أسرة من الذين تضرروا بسبب فيروس كورونا، داعية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للمشاركة.

جاءت تعليقات متابعيها كالآتى :
ربنا يجعله في ميزان حسناتك
محترمة
الله يوفقك يادكتوره

وقررت الحكومة غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة. 

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم على أن يقوم  رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.

كما يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع  التدابير اللازمة.


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