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اقعد فى بيتك واستشيرنا .. مبادرة جديدة لأطباء الإسكندرية

الأحد 22/مارس/2020 - 12:43 م
امكث فى بيك واستشيرنا
امكث فى بيك واستشيرنا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور ياسر زكى، أستاذ الجراحة العامة بكلية طب جامعة الإسكندرية، إن الدولة نجحت فى احتواء وباء فيروس كورونا، الذى أطاح بأنظمة صحية كثيرة جدا فى العالم، ولا بد من الجلوس فى البيوت وهو ما يسمى العزل الاستباقى الذاتى.

وأضاف الدكتور ياسر زكى من خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " قناة مصر الأولى " أن مبادرة امكث فى بيتك واستشيرنا، هى مبادرة لأساتذة طب الإسكندرية لمواجهة كورونا.

واشار استاذ الجراحة العامة بكلية طب جامعة الإسكندرية، إلى أن المبادرة بدأت صغيرة فى بداية الأمر ومن ثم وصلت إلى 30 مشتركا، لافتًا إلى أن المبادرة بها 45 تخصصا، و400 طبيب.

وتابع أن مضمون المبادرة وجوهرها أو الرسالة منها هو تشجيع الناس على الجلس فى المنازل وعدم الخروج منه.

وأكد أنه إذا كان الأمر يستدعى الخروج من المنزل للأخذ باستشارة طبية سريعة نحن نوفرها فى إطار الضوابط والقواعد الطبية، منوهًا إلى أنه لابد من غسل اليدين على الأقل كل ساعتين يوميًا والزيارات ممنوعة هذه الفترة حفاظًا على سلامتكم.
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