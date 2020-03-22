صدى البلد يكشف.. هل موقف الأهلي تجاه حسام عاشور قانوني؟





وأكمل لاعب وسط الفريق: "الأهلي باعني بعد كل التاريخ الذي صنعته، لم أتوقع حدوث هذا معي بعدما قدمته للنادى وفوجئت بمطالبتهم لي بالاعتزال أو اللعب لناد آخر، لكني لم أقرر ما سأفعله خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن حسام عاشور قال في تصريحات صحفية.. الأهلي طلب مني الاعتزال أو اللعب لناد آخر ولم أحسم مصيري حتى الآن، بالطبع كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في النادي الأهلي".