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رياضة

صدى البلد يكشف.. هل موقف الأهلي تجاه حسام عاشور قانوني؟

الأحد 22/مارس/2020 - 01:20 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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يسرى غازى
علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على رحيل حسام عاشور نجم القلعة الحمراء عن النادى الأهلي وعدم التحديد لعقده بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وكانت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح عقدت اجتماعا الجمعة الماضى مع حسام عاشور لحسم مصير اللاعب.

قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. موقف الأهلي القانونى سليم لكون الرغبة فى تجديد العقد لأى لاعب تستوجب موافقة الطرفين.

يذكر أن حسام عاشور قال في تصريحات صحفية.. الأهلي طلب مني الاعتزال أو اللعب لناد آخر ولم أحسم مصيري حتى الآن، بالطبع كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في النادي الأهلي".

وأكمل لاعب وسط الفريق: "الأهلي باعني بعد كل التاريخ الذي صنعته، لم أتوقع حدوث هذا معي بعدما قدمته للنادى وفوجئت بمطالبتهم لي بالاعتزال أو اللعب لناد آخر، لكني لم أقرر ما سأفعله خلال الفترة المقبلة".
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