نجم الزمالك يتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة .. فيديو





بدأت الأزمة لدى مداخلة المستشار القانونى لقناة الحدث اليوم محمود العسال فى برنامج الحكم وقال : وليد عبداللطيف اتفرض علينا كمذيع إبان إذاعة برنامج الزمالك اليوم وهو فى الأصل محلل للمباريات والشأن الرياضي.





وبدوره انفعل وليد عبد اللطيف خلال تواجده فى البرنامج ضيفا وقال : انا عارف مين اللى باعتك تعمل مداخلة ولو اتكلمت هقول كلام كتير مش هيعجب حد ولو سمحت لا تتحدث عنى أى كلام سلبي.





أضاف نجم الزمالك السابق: انا قلت عن نفسي انى لا أملك الخبرة الكافية لتقديم برنامج وأنى محلل رياضى لذا صدرت منى أخطاء لدى وضعى فى ظرف طارئ أدى إلى مشاركتى فى تقديم برنامج الزمالك اليوم ولم أنال إعجاب البعض.





يذكر أن وليد صلاح عبد اللطيف ناشئ المنصورة لفت أنظار الجنرال الراحل محمود الجوهري في منتصف التسعينات وكان أحد المشاركين في تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 1998 ببوركينا فاسو مع جيل تاريخي من نجوم الفراعنة الذين كسروا القاعدة ورفعوا الكأس في ظروف لم تكن مواتية لتحقيق أي بطولة.





تعرض وليد عبداللطيف نجم النادى الزمالك السابق الى موقف محرج خلال استضافته فى إحدى البرامج المتخصصة فى الشأن الرياضى عبر القنوات الفضائية.