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مرأة

بـ ماكياج برونزى.. هيدى كرم تبهر متابعيها بـ لوك جديد.. شاهد

الأحد 22/مارس/2020 - 02:11 م
هيدى كرم
هيدى كرم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هيدى كرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال وماكياج لافت.

وظهرت هيدى كرم، في الصورة بقميص أنيق ومميز باللون الأسود ومطرز بالفصوص الفضية التى تبرز أناقتها، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز رشاقتها.

واعتمدت فى الماكياج على الألوان البرونزية التى تتناسب مع لون بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من الهايلايتر الذى يبرز جمالها، وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع إطلالتها.

واختارت هيدى كرم، مجموعة بسيطة من الإكسسوارات التى تتناسب مع إطلالتها.
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