حريق في بلاتوه مسلسل النهاية.. ماس كهربائي السبب وفريق العمل بصحة جيدة

أحمد وفيق يطمئن جمهوره

ماس كهربائي تسبّب في حريق بلاتوه يوسف الشريف

عودة تصوير النهاية الفترة المقبلة





نشب حريق هائل أثناء تصوير أحداث مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف، حيث من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل 2020، نتيجة لماس كهربائي.





وقد التهمت النيران بلاتوه العمل، وأكدت مصادر خاصة من داخل المسلسل أن يوسف الشريف لم يكن متواجدا أثناء نشوب الحريق وأنه بصحة جيدة، كما أن جميع العاملين استطاعوا النجاة من هذا الحادث دون أى خسائر، ومن المقرر استئناف التصوير الأيام المقبلة بعد تعديل البلاتوه وصيانته من جديد، واستكمال المشاهد الخاصة بالديكور.





من ناحية أخرى قال الفنان أحمد وفيق، إنه قام بتصوير أحد مشاهده بمسلسل "النهاية" قبل حدوث التفجير الذي تسبب في حريق هائل داخل بلاتوه التصوير، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يقوم بتصوير هذا المشهد بعد مشهد التفجير، ولكن المخرج قرر أن يصوره، وبالفعل صور مشهده وغادر مكان التصوير في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.





وكتب "وفيق" الذي يشارك في بطولة مسلسل "النهاية" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت انتظر مشهد تفجير حتى أؤدي مشهدًا، فجاه قرر المخرج ان اصور قبل التفجير، صورت ومشيت من التصوير الساعة اتنين بالليل، وبعدها تم التفجير والبلاتوه اتحرق.. الحمدلله مافيش حد جرا له حاجه، كلها خسائر مادية. ربنا ستر".





يشار إلى أن حريقًا هائلًا نشب أثناء تصوير أحداث مسلسل "النهاية"، في وقت متأخر من الجمعة الماضية، وتحديدًا في الثانية منتصف الليل، وقد التهمت النيران بلاتوه العمل الذي يجسد بطولته يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.