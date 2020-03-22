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أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية توضح خطورة استخدام مركب الهيدروكسي كلوروكين كعلاج لفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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محمد غالي

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من استخدام الأدوية المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس الكورونا المستجد COVID-19 والصحة العامة ينوه مركز اليقظة الصيدلية التابع للهيئة عن خطورة الاستخدام غير السليم لتلك المستحضرات دون توجيه وإشراف طبي.


وأوضحت الهيئة الآتى:

- المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين مسجلة فى جمهورية مصر العربية وخارجها ومصرح باستخدامها حاليًا في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

- وفقًا للنشرات المعتمدة من الهيئات والجهات الرقابية الصحية العالمية لمستحضر الهيدروكسي كلوروكوين، فإن هذا المركب له العديد من الآثار العكسية ومن ضمنها التأثير السلبي على عضلة القلب وتلف في الشبكية كما أن المستحضر له العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى من ضمنها أدوية السكر وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تستخدم هذه المركبات بدون توجيه وإشراف طبي لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر وتفادي أي مخاطر أو آثار عكسية.

- عدم استخدام  المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين إلا بعد اعتماد استخدامه من خلال بروتوكول علاج محدد وبمستشفيات متخصصة في علاج مرضي كورونا وتحت توجيه وإشراف طبي.

- ضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان فيما يخص التعقيم والوقاية من الإصابة بفيروس COVID-19.

وأضافت هيئة الدواء المصرية انها تتابع مع كافة الدوائر العلمية والجهات الرقابية الصحية فى هذا الشأن وأنه وفقًا للمعلومات المتاحة حتى الآن فإن الدراسات التى تمت على تلك المستحضرات تمت على أعداد صغيرة من المرضى وتحتاج مزيدا من الدراسة وأن جميع الإرشادات الصادرة حتى الآن شددت على أن استخدام الهيدروكسي كلوروكوين مع بعض المضادات الحيوية لا بد أن يكون تحت إشراف طبي وفي المستشفيات فقط، مع الحذر الشديد لإمكانية حدوث التفاعلات الدوائية.


وإذ تؤكد هيئة الدواء المصرية أنها تتابع باستمرار مع الهيئات والجهات الرقابية المعنية ووزارة الصحة والسكان والمراكز البحثية واللجان العلمية المتخصصه للتأكد من فاعلية مركب الهيدروكسي كلوروكين في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة لـ  COVID-19 لتقليل مدة الأعراض والتخلص من الفيروس، ومازالت الدراسات جارية لتحديد فاعلية الإستعمال في علاج  COVID-19، حيث أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى (١٩/٠٣/٢٠٢٠) أنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء للعلاج أو الوقاية ضد فيروس الكورونا.

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