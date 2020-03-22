أخبار التعليم.. إجراءات احترازية جديدة لحماية العاملين بالمنشآت التعليمية من كورونا.. مستند.. التعليم العالي: ننتج 100 طن يوميا من المواد المطهرة لمقاومة كورونا.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري اليوم، الأحد، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة. وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.تعليم القاهرة: أجهزة لقياس درجات حرارة المترددين على المديرية ومواد مطهرة لتعقيم أيادي العاملينإجراءات احترازية جديدة لحماية العاملين بالمنشآت التعليمية من كورونا.. مستندلمواجهة فيروس كورونا.. جامعة بنها تستقبل الشكاوى والرد عليها إلكترونيًاالمهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية.. صورلطلاب التعليم الفني.. قناة رسمية على يوتيوب لشرح جميع المناهجالتعليم العالي: ننتج 100 طن يوميا من المواد المطهرة لمقاومة كورونا.. فيديومواقع تعليمية تهمك.. لكل طلاب المدارس ادرس عن بُعد عبر هذه الروابط الآنمدير مركز الإبصار بعين شمس: الطلاب المكفوفون مؤهلون للتعلم الإلكتروني