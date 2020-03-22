AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور

الأحد 22/مارس/2020 - 01:57 م
تعقيم المدارس
تعقيم المدارس
Advertisements
ياســـمين بدوي

أطلقت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس محافظة القاهرة ، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبع الدولة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).

وقال أحمد شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية ، خلال جولته لعدد من مدارس مينة نصر، نيابة عن خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن هذه الحملة تأتي في إطار دور النقابة الرائد بتطهير عدد كبير من المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية قدر المستطاع ، وهو ما يؤكد تكاتف النقابة مع الدولة في مواجهة هذا الوباء وطمأنة المعلمين بالمدارس .

وأوضح "شعبان" أن المجتمع أجمع يشعر الآن بأهمية المعلم والمدرسة في ظل الأزمة التي تواجه مصر والعالم ، مشيرًا إلى أن المعلمين عليهم مسئولية كبيرة في تعليم وتنوير أبنائنا الطلاب والسادة أولياء الأمور في مواجهة الأزمات.

وشدد على ضرورة تلاحم وتكاتف كافة قوى الشعب مع مؤسسات الدولة لمنع تمدد فيروس كورونا المستجد ، مع اتباع كافة التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمجابهة هذا الوباء اللعين.

وأضاف "شعبان" أن صحة الطلاب في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن تأتي على رأس أولويات الدولة والمجتمع ، مناشدًا المواطنين بتوخي الحذر وتنمية الوعي الوقائي .  

المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور
المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور
المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور
المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور
المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور
المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور
المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور
المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور
المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور
المهن التعليمية تطلق حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس الجمهورية .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان تأسيس مرصد المعلمين.. وأول أعماله فيلم وثائقى عن تحرير النقابة من جماعة الإخوان

نقابة المعلمين تتابع صرف معاشات يناير وتوجه بإزالة العقبات أمام المستحقين

عبدالمنعم العابد رئيسا للنقابة الفرعية للمعلمين في طنطا

"المعلمين" تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

التعليم تكشف حقيقة انتهاء العام الدراسي وإلغاء الترم الثاني

بعد توجيهات الرئيس.. تعرف على الفئات المستحقة للدعم بسبب كورونا

شاهد.. كيف بدت أنغام في أول ظهور لها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

ننشر حيثيات القضاء الإداري بتأييد منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

ينتج عنه غاز سام.. هاني الناظر يحذر من خلط الكلور بمواد التنظيف الأخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الماء والصابون فى المرتبة الأولى .. كيف تعقم منزلك لمواجهة كورونا

تهزم كورونا.. أطعمة تقوي المناعة

احذر.. مجففات الأيدي المتوافرة في المراحيض العامة تصيبك بـ كورونا