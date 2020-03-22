مدير مركز الإبصار بعين شمس: الطلاب المكفوفون مؤهلون للتعلم الإلكتروني

قالت الدكتورة منال محرم، رئيس قسم اللغة العربية ومدير مركز الإبصار بجامعة عين شمس، إن مركز الإبصار الإلكتروني يسعى لتطوير خدمات المكفوفين لتحقيق تكافؤ فرص التعليم للطلاب المكفوفين باستخدام تكنولوجيا الحاسوب، موضحة أنه يعد المركز الأول في الشرق الأوسط.





وأضافت منال محرم، في تصريحات لـ "صدى البلد": أن جميع الطلاب يتعاملون مع الانترنت ومدربين على استخدام الحاسب بدورات متخصصة في المركز عن طريق المحاضرات الصوتية على موقع الكلية غير نسخ الmp3 الموجودة في المركز، بالإضافة إلى أن الجامعة تسمح لهم بالدخول لانخفاض أعدادهم ليتسلموا نسخ جاهزة وأيضا برايل وورد بخط كبير لضعاف البصر من المركز كما تم تخصيص جروب على الواتس وصفحة على الفيس لأي استفسار".





وأكدت مدير مركز الإبصار أن المركز يقدم خدمات إلى طلابه من الخدمات التعليمية من توفير المناهج الدراسية وتحويلها إلي برايل وmb3 وكتابة المقررات وتحويلها إلى نسخة مكبرة للطلبة وضعاف البصر ومتابعة دعم الكتاب للطلاب المستحقين وإعداد الدورات التدريبية للتعامل مع الكمبيوتر لاستخدام الإنترنت وكيفية التصفح لزيادة المعرفة وعمل أبحاث ومساعدتهم في الاشتراك في الأنشطة والمسابقات العلمية.



