وكيل آداب عين شمس: نواصل التعلم عن بعد بطريقة احترافية

قال الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، إن خطة الكلية البديلة لإدارة العملية التعليمية تعتمد على بث المحاضرات إلكترونيا عبر البريد الجامعى وروابط الانترنت وفقا لخطة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة.
وأضاف منصور لـ صدى البلد: "كلفت وحدات تكنولوجيا المعلومات بتوفير الإمكانيات التكنولوجية والدعم اللازم لذلك، وبدأت معامل كلية الاداب ذلك منذ تعليق الدراسة.
يأتي ذلك في إطار إجراءات استباقية اخذتها الجامعة تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب، إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الالكتروني والفصول الافتراضية.