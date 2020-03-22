وكيل آداب عين شمس: نواصل التعلم عن بعد بطريقة احترافية

قال الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، إن خطة الكلية البديلة لإدارة العملية التعليمية تعتمد على بث المحاضرات إلكترونيا عبر البريد الجامعى وروابط الانترنت وفقا لخطة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة.





وأضاف منصور لـ صدى البلد: "كلفت وحدات تكنولوجيا المعلومات بتوفير الإمكانيات التكنولوجية والدعم اللازم لذلك، وبدأت معامل كلية الاداب ذلك منذ تعليق الدراسة.







