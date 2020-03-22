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وزير الاتصالات: التعليم الرقمي أصبح ضرورة حتمية.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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آيات أحمد

قال وزير الاتصالات، عمرو طلعت، إن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أكثر أمانًا وفعالية ويجب الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم طرح مبادرة للتليفون المحمول من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى قام ببناء مركز لمراقبة خدمات المحمول كل شهر على مستوى الجمهورية من خلال الشركات الأربع.


وأوضح أنه بالنسبة للإنترنت الثابت خلال 2019 حققت مصر قفزة كبيرة فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، وأصبحت مصر تصل إلى 30 ميجا بزيادة حوالى 6 أضعاف ما كانت عليه، مؤكدًا أن مصر تحقق المركز الثالث فى سرعة الإنترنت على مستوى إفريقيا.


الاتصالات: مصر حققت المركز الثالث أفريقيًا فى سرعة الإنترنت.. فيديو


وقال وزير الاتصالات، إنه  تم تزويد حزم الانزال دون كلفة إضافية حتى لا تنفذ الباقات سريعًا، كما أنه يتم العمل على إنشاء شبكات الألياف الضوئية فى الأحياء الجديدة والمدن الجديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية لكى يصل الإنترنت لأكبر عدد من المواطنين.


لصرف المعاشات.. الاتصالات: مد مواعيد عمل مكاتب البريد إلى 6 مساء.. فيديو


قال وزير الاتصالات، عمرو طلعت، إنه تم توجيه بزيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فى الفترة المسائية لتسهيل الأمور على كبار السن وصرف المعاشات، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المكاتب لكى تعمل حتى الساعة 6 مساءً لمنع التكدس، مؤكدًا أنه يجب ألا يزيد العدد فى المكتب الواحد عن 5 أفراد.


الاتصالات: التخلص من الألواح المعدنية بطريقة آمنة.. فيديو 


قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إنه يتم التخلص من المخلفات الإلكترونية بطريقة آمنة، كأجهزة إلكترونية قديمة أو ألواح إلكترونية بشكل يرعى حقوق البيئة والحفاظ على صحة المصريين، لافتًا إلى أنه يتم إقامة مشروع بتجميع الألواح وتفكيكها ومن ثم الاستفادة من المعادن الموجودة بها والتخلص منها بشكل آمن.


رب ضارة نافعة.. الاتصالات: التعليم عن بعد أصبح ضرورة حتمية.. فيديو



أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاعتماد على التعليم الرقمي في ظل تعليق الدراسة هام جدًا، لأن التعليم من خلال المنصات الرقمية أصبح هو الاتجاه السائد في كل دول العالم، وقال: "رب ضارة نافعة".

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