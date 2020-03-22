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فن

لؤى يطرح أغنيته الجديدة "ضقت صبرا" على يوتيوب

الأحد 22/مارس/2020 - 05:01 م
لؤي
لؤي
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شيرى نبيل
طرحت شركة "مزيكا" أغنية "ضقت صبرا" للنجم لؤى على موقع يوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهي تعد إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله".

لؤي عاد بحماس شديد وكثف من نشاطه الفنى، حيث انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين ومن المقرر ان تطرح الأغنيات تباعا خلال الفترة القادمة.

أغنية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.. ويقول مطلعها:

ضقت صبرا يجرى نهرا
كف عن ايذائي فورا كدت اقتل منك نفسى
بس ده مايجوزش شرعا
أخطأ القلب واحبك حبه حبه
لم يكن يدرك بانك ماده صلبه
استفقت من غبائى واستعدت كبريائى
واتقطع منك رجائى والمحبة
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