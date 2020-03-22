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أخبار البلد

مصطفى بكري: المصريون خلف القائد ودعوته بالتكاتف مع أجهزة الدولة لمواجهة تفشي الكورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:58 م
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى
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سيد احمد
نشر النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

وكتب مصطفى بكرى: "‏الإجراءات الاقتصادية للتخفيف من عبء الأزمة على المواطنين، المصريون قطعا هم خلف القائد ودعوته لهم بالتكاتف مع أجهزة الدولة لمواجهة تفشي الكورونا".

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "‏‎الشعب جاهز ومستعد يتعاون مع الدولة ضد الفيروس ده - ربنا الناس لازم تدى الموضع أهمية أكتر من كدة".

وأعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد أنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد حتى الآن على مستوى المحافظة بالكامل ولم يتم استقبال أية حالات تعانى من أعراض الفيروس باستثناء حالات البرد العادية مؤكدا جاهزية قسم العزل بمستشفى الصدر لاستقبال أية حالات والتعامل الفورى معها.

الإجراءات الاقتصادية للتخفيف من عبء الأزمة على المواطنين، المصريون قطعا هم خلف القائد ودعوته لهم بالتكاتف مع أجهزة الدولة لمواجهة تفشي الكورونا.

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