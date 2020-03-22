ساعدونا.. مناشدة عاجلة من الرئيس السيسي للمصريين.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أخذت بالأسباب وبذلت كل جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا وباء عالمي خطير يجب الحذر منه.





ووجه السيسي، خلال لقائه بعدد من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، اليوم الأحد، أن حديثه للمصريين، :«لا تستغربوا أن تكون النتيجة كدا، خلينا قاعدين اسبوعين كمان بمزيد من الانضباط ، وساعدوني يا مصريين نعبر الأزمة دي»، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يلقي بظلاله على حجم الإصابات بالمرض الخطير.





وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه إلى وسائل الإعلام المصرية لتوضيح كافة الأمور بشأن فيروس كورونا.





وأضاف أن الإعلام قام بدور عظيم لتوضيح الشائعات وعكس الصورة الحقيقية للمواطن المصري، وأشاد السيسي بوسائل الإعلام المصرية وأوضح أنها تقوم بدور رائع جدا في تغطية أزمة كورونا ويعكس للمصريين ما يحدث في داخل وخارج مصر.





أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى المصريين بمزيد من الالتزام والمسئولية والانضباط خلال الأسبوعين القادمين حتى نعبر أكبر أزمة يواجهها العالم.





ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر لكافة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة للدور الذي تقوم به.





وقال إنه يرغب في الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار مطالبا المواطنين بالمساعدة والالتزام وعدم الاختلاط.





ووجه كلامه للمصريين: "ساعدونا حتى نحافظ ما وصلنا له ونحد من انتشار الفيروس.





وأشار إلى أن الدولة تعاملت بشفافية تامة مع أزمة كورونا، انتبهت مبكرا وأن الحكومة اتخذت خطوات رائعة، ونطالب المصريين بمساعدتنا.





وقال السيسي خلال لقاء مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية، إن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا.





وأضاف أن التأثير الاقتصادي سيكون عميقا لكافة الدول بسبب أزمة كورونا، وأشار إلى أنه يجب وقف التخالط بين المواطنين خلال الفترة المقبلة حتى نخرج من هذه الأزمة بسلام مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في السلع حيث أنها متوفرة لكل المواطنين.





وأضاف أن مصر اتخذت إجراءات كثيرة لحماية المواطنين، ووجه السيسي التحية لكل القطاع الطبي، قائلا: أنتم تخوضون معركة ولكل مني ومن جميع المصريين كل التحية والتقدير والاعتزاز، وأوجه لكل كل الشكر نتيجة تعرضكم للضرر والأذى.





وأضاف أن الدولة اتخذت ترتيبات جيدة للغاية وفقا للعلم والمعايير الدولية مشيرا إلى أن المصريين إذا لم يتعاملوا بشكل حازم وحاسم سنخسر كثيرا.





وأضاف أن الحكومة لم تقم بإخفاء أي معلومات، مشيرا إلى أن هناك من يحاول التشكيك والكذب في الدور الذي تقوم به الحكومة خلال الستة سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا.



