لمواجهة كورونا.. الفقي: عايزين نشوف الشعب المصري زي الصينيين

قال الدكتور فخري الفقي،مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن شوارع مصر تشهد قدرا كبيرا من الالتزام مقارنة بالفترة لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف الفقى خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، حركة المركبات فى الشوارع قبل الساعة السابعة مساءا تصل إلى نسبة 20 % عما هو سابق قبل انتشار فيروس كورونا.





وأضاف الفقى، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى من المصريين بمساعدة الدولة لمواجهة فيروس كورونا خلال الأسبوعين القادمين،أنه بمثابة دعوة ونداء للالتزام لان الفترة القادمة بمثابة فترة حاسمة مهمة،لافتا إلى أن الوضع الصحى انتشار بشأن فيروس كورونا فى مصر لا يقارن بانتشاره بعدد الدول المتقدمة.





وأكد الفقي الشعب المصري يثبت أنه جدير بالتحدي دائما فى كل مرة، ونحن أمام تحدى كبير والشعب قادر على الالتزام،معقبا:" عايزين نشوف شعب مصر زى الشعب الصينى فى الالتزام زى مواجهة فيروس كورونا".