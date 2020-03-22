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أخبار العالم

إسبانيا تمنع دخول الأجانب لمدة 30 يوما

الأحد 22/مارس/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها لمدة 30 يومًا، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا. 

وكانت إسبانيا أعلنت تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث قالت الحكومة الإسبانية إنها ستمدد إجراءات الحجر الصحي "العزل" في البلاد حتى 11 أبريل المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 28572 حالة، فيما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 1720 حالة.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بعد الصين وإيطاليا في قائمة أكثر الدول تضررا بالفيروس المستجد على مستوى العالم.

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