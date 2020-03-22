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توك شو

بعد وضع أنجيلا ميركل في الحجر الصحي.. أحمد موسى يوجه تحذيرا شديدا

الأحد 22/مارس/2020 - 08:22 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عادل نصار
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دخلت الحجر الصحي، مشيرا إلى أن هذا الخبر العاجل تتناقله وكالات الأنباء العالمية.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر يدل على مدى خطورة هذا الوباء، متابعا :"محدش يجي يقولي أنه بعيد والوباء ممكن ينتشر في اي حته يوصل لأي حد".

وأشار مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إلى أن على كل مصري عائد من الخارج أن يضع نفسه في عزله لمدة أسبوعين على الأقل، مشيرا إلى أن الشعب المصري أصيل وقادر على مواجهة هذه الأزمة.

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