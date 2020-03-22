بعد وضع أنجيلا ميركل في الحجر الصحي.. أحمد موسى يوجه تحذيرا شديدا

أعلن الإعلامي أحمد موسى ، عن أن المستشارة الألمانية ميركل دخلت الحجر الصحي، مشيرا إلى أن هذا الخبر العاجل تتناقله وكالات الأنباء العالمية. أنجيلاأنتتناقله





وأضاف موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر يدل على مدى خطورة هذا الوباء، متابعا :"محدش يجي يقولي أنه بعيد والوباء ممكن ينتشر في اي حته يوصل لأي حد".





وأشار مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إلى أن على كل مصري عائد من الخارج أن يضع نفسه في عزله لمدة أسبوعين على الأقل، مشيرا إلى أن الشعب المصري أصيل وقادر على مواجهة هذه الأزمة.



