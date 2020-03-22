تعليق قوي من سعد سمير على مستوى أيمن أشرف مع الأهلي

تحدث سعد سمير لاعب النادي الاهلي ، عن زميله أيمن أشرف ، بشأن مستواه الذي يقدمه مع القلعة الحمراء .
وقال سمير عبر قناة الأهلي، ان أيمن من اللاعبين الرجال داخل الفريق، وبذل مجهودا كبيرا مع الأهلي ، خاصة في مركزين "المساك وظهير أيسر".
وتابع ، في بعض الأوقات تحمل ضغوطات كبيرة من جانب الجماهير، ولكنه مخلص ويعمل في صمت، مضيفا أن "دوري أبطال أفريقيا بتاعتنا السنادي".
وسؤاله عن عودته للتدريبات ، قال خلال شهرين سأعود للتمرين مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت له مؤخرا.
يذكر أن سعد سمير تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في مباراة الأهلي وبلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا.