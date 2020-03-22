تعليق قوي من سعد سمير على مستوى أيمن أشرف مع الأهلي

تحدث سعد سمير لاعب النادي الاهلي ، عن زميله أيمن أشرف ، بشأن مستواه الذي يقدمه مع القلعة الحمراء .





وقال سمير عبر قناة الأهلي، ان أيمن من اللاعبين الرجال داخل الفريق، و بذل مجهودا كبيرا مع الأهلي ، خاصة في مركزين "المساك وظهير أيسر".





وتابع ، في بعض الأوقات تحمل ضغوطات كبيرة من جانب الجماهير، ولكنه مخلص ويعمل في صمت، مضيفا أن "دوري أبطال أفريقيا بتاعتنا السنادي".





وسؤاله عن عودته للتدريبات ، قال خلال شهرين سأعود للتمرين مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت له مؤخرا.



