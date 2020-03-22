علي الحجار يعلن إقامة حفل وبرنامج أون لاين

أعلن الفنان على الحجار عن اقامة حفلا اون لاين و برنامجا من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"





وقال الحجار من خلال الفيديو "فرصة إننا قاعدين فى البيت أنا وأنتوا إن شاء الله هنخرج قريب..هعمل برنامج جديد فى الاستديو الخاص فى بيتي اسمه ساعة تجلي وهعملكم أون لاين حفلة هنختارلها معاد أنا والفرقة بعد يومين".





ومن ناحية أخرى تصدر الفنان علي الحجار، لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمه حيث غرد جمهوره مقاطع فيديو لأشهر أغانيه.





وعلق رواد تويتر :" صوت مصر الأصيل "، و آخر :" صوته بالنسبة لي نوستالجيا لكل حاجة حلوة".





وزار على الحجار منذ أيام مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر لتقديم الدعم المعنوي للمرضى ولتفقد أعمال المرحلة الثالثة التي يتم بها العمل الآن، رافق الحجار خلال زيارته الفنان حمدى الغبرى اليوتيوبر المعروف، حيث تحدثا مع المرضى والمرافقين.





وتفقد الحجار أقسام العلاج الكيماوى والإشعاعى وعلاج اليوم الواحد والصيدلية الإكلينيكية وبعض غرف المرضى واستمع لشرح مفصل عن المستشفى والحالات التى يتم استقبالها من كل محافظات الصعيد.