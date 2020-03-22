انتظروا بيانات الصحة.. الحكومة تدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة تقوم بعزل أي حالة مصابة بفيروس كورونا، ثم نقلها للحجر الصحى.





وكشف "يونس"، في تصريحات متلفزة، أنه يتم بعد ذلك فحص المخالطين للحالة المصابة، لافتًا إلى أن الدولة تقدم جهدًا غير مسبوق لإعادة المصريين من الخارج.





وطالب المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء،العائدين من الخارج بـ عزل أنفسهم داخل المنازل والبعد عن التجمعات، لافتا إلى أنه يتم إجراء الكشف السريع عليهم داخل المطارات.





وتابع "نحن الآن أمام معركة وعي، وعلى الجميع انتظار بيان وزارة الصحة التي تكشف به يوميًا آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا فى مصر، وعدم الانسياق وراء الشائعات، حيث الدولة تعمل على قدم وساق للقضاء على فيروس كورونا".





ووجه يونس الشكر للعديد من الدول ومنها السعودية لتسهيل إجراءات عودة المصريين من أراضيها.



