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توك شو

جون طلعت: مترو الأنفاق قنبلة موقوتة تساعد على نقل فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:15 ص
جون طلعت عضو مجلس
جون طلعت عضو مجلس النواب
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إبراهيم القادري
قال جون طلعت عضو مجلس النواب ، إن الحكومة قامت ببذل مجهود رائع خلال الفترة الماضية ومنها غلق المحلات والكافيهات منذ الساعة السابعة .

واضاف جون طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، أن مترو الأنفاق قنبلة موقوتة تساعد على نقل فيروس كورونا وكان من الضرورى أن نقوم بغلقه مثل باقي المحلات .

واوضح جون طلعت ، أن الأعداد الكثيفة التي تتواجد في المترو تعتبر أرض خصبة لانتشار فيروس كورونا 

وتابع : أن هناك أزمة في القطاع الخاص كما أنه لا يريدون مساعدة الدولة كما أنه لديه الكثير من البدائل للحفاظ على الموظفين  .


واستكمل : أن المواصلات مثل الباصات لا تضر نفس الضرر الذي يمكن ان يتسبب فيه المترو ويجب إصدار قرار بوقفه .
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