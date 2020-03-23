جون طلعت: مترو الأنفاق قنبلة موقوتة تساعد على نقل فيروس كورونا

قال جون طلعت عضو مجلس النواب ، إن الحكومة قامت ببذل مجهود رائع خلال الفترة الماضية ومنها غلق المحلات والكافيهات منذ الساعة السابعة .





واضاف جون طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، أن مترو الأنفاق قنبلة موقوتة تساعد على نقل فيروس كورونا وكان من الضرورى أن نقوم بغلقه مثل باقي المحلات .





واوضح جون طلعت ، أن الأعداد الكثيفة التي تتواجد في المترو تعتبر أرض خصبة لانتشار فيروس كورونا





وتابع : أن هناك أزمة في القطاع الخاص كما أنه لا يريدون مساعدة الدولة كما أنه لديه الكثير من البدائل للحفاظ على الموظفين .









واستكمل : أن المواصلات مثل الباصات لا تضر نفس الضرر الذي يمكن ان يتسبب فيه المترو ويجب إصدار قرار بوقفه .