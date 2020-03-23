برلماني يكشف تفاصيل محاولة هروب مصاب بـ كورونا من الشرطة بالمنوفية

طالب النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، بتطبيق العزل المنزلي، معقبا:" في وقت الأزمات يجب المواجهة بالقانون".

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية له، تم اكتشاف حالة إصابة اليوم بفيروس كورونا بمحافظة المنوفية، وفر المواطن المصاب هاربا ولاحقته قوات الشرطة وألقت القبض عليه.









وأبدى النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب،استيائه من حالة اللامبالاة والاستهتار من الشعب المصرى تجاه أزمة كورونا قائلا:"مش عايزين يحسوا بالخطورة، العالم كله فى حالة هلع وفيروس كورونا يصيب جميع الفئات.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية له، قائلا:" كل واحد يحترم مسؤولياته ويحترم نفسه شايف اننا فى حالة استهتار هتوصلنا لأمر كارثى".





وأكد وكيل البرلمان أنه بالرغم من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التى تستحق الشكر مازلنا نرى مهازل، الشعب مش عايز يفهم.









وتابع قائلا:" لازم الشعب المصرى يفهم أننا في خطر وقدمنا النموذج الصينى، الامر بسيط البقاء في المنازل، نحن لا نقيد حرية أحد والاجراء حرصا على سلامة المواطنين".