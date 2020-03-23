محافظ القليوبية: ملتزمون بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ..فيديو

أكد اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية، أن المحافظة ملتزمة بشكل كامل بقرارات الغلق من السابعة مساءً، مقدما الشكر إلى جميع الأجهزة المعنية للتعاون الكبير في هذا الأمر.









وأضاف محافظ القليوبية، في حوار مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة " صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، أنه طيلة الأيام الماضية نقوم بحملات تفقدية وأي مخالف نقوم بأخذ الإجراءات المناسبة ضد وفقا للقانون، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة على تواصل مع جميع الأجهزة.









وتابع محافظ القليوبية، اتخذنا إجراءات وقائية في المحافظة للوقاية من فيروس كورونا، وهناك تكاتف من جميع الأجهزة والكل يتسابق في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضد كورونا المستجد.





أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 14 حالة وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.