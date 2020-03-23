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توك شو

وزير قطاع الأعمال: نحاول تخفيف كثافة العمال في المصانع.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:23 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
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محمد حليم قنديل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الوضع مازال مطمئن حتي الان داخل المصانع، مشيرا إلي أن الوزارة لديها غرفة عمليات لمتابعة الحالات وحتى الآن لا توجد اي حالات مصابة بالكورونا.


وأضاف هشام توفيق خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الوزارة قد بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ أسبوع بتكليف من الحكومة.


وتابع وزير قطاع الأعمال، انه لدينا ٢٠٩ ألف عامل سوءا علي نطاق المكاتب الإدارية أو الفنيين والعاملين داخل المصانع.


وأوضح هشام توفيق، انه تم التوجية لجميع المصانع والشركات الي ان الاولوية هي صحة العاملين داخل المصانع وليس الإنتاج، مشيرا إلي انه قال التلاحم و التجمعات داخل المصانع شي غير مرغوب فيه تلك الفترة.


وأشار إلي أنه، حاولنا تقليل وتخفيف كثافة العمال في المصانع حماية وخوفا علي صحتهم من الهلاك حتي ولو أتي ذلك علي حساب الانتاج.

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