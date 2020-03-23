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منوعات

مصمم أزياء عالمي يتبرع بـ ملايين الدولارات للحد من كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يظهر الدور الحقيقي لنجوم المجتمع في الأزمات التي تمر بها البلدان، وليس هناك أزمة أشد وأقوى مما يمر بها العالم حاليًا من تفشي الفيروس التاجي كورونا "كوفيد - 19".

ومن هذا المنطلق قام مصمم الأزياء الإيطالي العالمي "جورجيو أرماني" بـالتبرع بقيمة  1.25 مليون يورو أي حوالي 1.4 مليون دولار لمساعدة بلده الأصلي إيطاليا على مكافحة انتشار فيروسات التاجية ، وفقًا لتقارير WWD.

وتقدم "أرماني" بتبرعه لأربع مستشفيات - لويجي ساكو ، سان رافاييل ، Istituto dei Tumori في ميلانو ، وكذلك Istituto Lazzaro Spallanzani في روما - والدفاع المدني للبلاد ، الحماية المدنية.

كما أجل المصمم البالغ من العمر 85 عامًا عرض كروز لعام 2021 ، الذي كان من المقرر عقده في 19 أبريل في دبي ، بسبب المخاو الشديدة بشأن الوباء كوفيد- 19 .

تنضم تبرعات أرماني إلى تبرعات التي قدمتها بيوت الأزياء الفاخرة الأخرى بما في ذلك دولتشي أند جابانا ، الذين اختاروا دعم المؤسسات التي تتخذ من ميلانو مقرًا للبحث عن حلول ممكنة ، وفيرساتشي ، الذي تبرع بحوالي 143400 دولار لدعم مؤسسة الصليب الأحمر الصينية. قدم كل من LVMH و Kering تبرعات أيضًا.
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