مصمم أزياء عالمي يتبرع بـ ملايين الدولارات للحد من كورونا

يظهر الدور الحقيقي لنجوم المجتمع في الأزمات التي تمر بها البلدان، وليس هناك أزمة أشد وأقوى مما يمر بها العالم حاليًا من تفشي الفيروس التاجي كورونا "كوفيد - 19".





ومن هذا المنطلق قام مصمم الأزياء الإيطالي العالمي "جورجيو أرماني" بـالتبرع بقيمة 1.25 مليون يورو أي حوالي 1.4 مليون دولار لمساعدة بلده الأصلي إيطاليا على مكافحة انتشار فيروسات التاجية ، وفقًا لتقارير WWD.





وتقدم "أرماني" بتبرعه لأربع مستشفيات - لويجي ساكو ، سان رافاييل ، Istituto dei Tumori في ميلانو ، وكذلك Istituto Lazzaro Spallanzani في روما - والدفاع المدني للبلاد ، الحماية المدنية.





كما أجل المصمم البالغ من العمر 85 عامًا عرض كروز لعام 2021 ، الذي كان من المقرر عقده في 19 أبريل في دبي ، بسبب المخاو الشديدة بشأن الوباء كوفيد- 19 .





تنضم تبرعات أرماني إلى تبرعات التي قدمتها بيوت الأزياء الفاخرة الأخرى بما في ذلك دولتشي أند جابانا ، الذين اختاروا دعم المؤسسات التي تتخذ من ميلانو مقرًا للبحث عن حلول ممكنة ، وفيرساتشي ، الذي تبرع بحوالي 143400 دولار لدعم مؤسسة الصليب الأحمر الصينية. قدم كل من LVMH و Kering تبرعات أيضًا.