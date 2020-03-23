كوريا الجنوبية تعلن حصيلة الإصابات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإصابات إلى 8961 حالة.





وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أعلنت أمس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 8 آلاف و897 حالة.





وبالتالي، فإن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية انخفض إلى أقل من 100 حالة. بعد أن كان العدد اليومي للمصابين الجدد 152 مصابا في يوم الخميس وحده، و87 مصابا في يوم الجمعة.





واستطاعت كوريا الجنوبية السيطرة على الوضع في البلاد، حيث شهدت ارتفاع مفاجئ في الارقام، إلا أنها سيطرت على الوضع.