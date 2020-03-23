رد الأهلي.. الزمالك يكشف تفاصيل جديدة في قضيته ضد كهربا

كشف أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة في أزمة وقضية ناديه ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.





وقال أحمد عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية:" قضية كهربا سيطول الأمر فيها، ولكن الزمالك جهز أوراقه بشكل جيد ضد الفريق البرتغالي، واللاعب والأهلي كذلك، وحاليًا ينتظر الزمالك رد من جانب النادي الأهلي".





وأضاف: "سيتم الفصل في القضية خلال شهرين بحد أقصى".



