رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.. نصائح مهمة لقائدي السيارات

تواصل وزارة الداخلية، من تكثيف تواجدها المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا علي سلامة المواطنين، وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.





كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار اول بأول عن حالة الطرق .





كما يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة ويتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار.





وتقدم وزارة الداخلية بعض الإرشادات لقائدى السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.





تاكد من :-

سلامة الاطارات

صلاحية فرامل اليد

صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والانوار والاشارات ونظافة الزجاج الامامي والخلفى وكشافات الاضاءة - كفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.





- احرص علي :-

اجراء الصيانة الدورية للسيارة

ربط حزام الامان قبل التحرك بالسيارة

ضبط مراة الصالون وكذا المراة الجانبية

ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام اجهزة التحكم بيسر وكفاءة

جلوس الاطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية

ضبط ضغط الهواء داخل الاطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة

استخدام الاشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاة بمسافة كافية





عزيزى قائد السيارة احذر من :-

استخدام التليفون المحمول لانة يؤدى الي فقد التركيز اثناء قيادة السيارة

القيادة تحت تاثير المواد المخدرة

قيادة سيارتك وانت في حالة ارهاق

التخطي الخاطئ لانة يعرضك والاخرين لحوادث المرور

الانشغال بغير الطريق

الثقة الزائدة في القيادة لان خطا الغير قد يفوق مهاراتك





تجنب :

تجاوز السرعة المقررة قانونا لانها تعرضك والاخرين للخطر

تخطئ السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطئ

السير عكس الاتجاة

الوقوف في الاماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا علي سيولة حركة المرور

تغيير اتجاة السير فجأة دون الاشارة الدالة على ذلك





عزيزى قائد السيارة لتفادى الحوادث التزم بالاتي :-

لا تنشغل بغير القيادة

عدم التوقف المفاجئ

التزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك

الالتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الالزامية

ترك مسافة الامان الواجبة بين سيارتك والاخرين





وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.





وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة بشمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة بجنوب الصعيد.