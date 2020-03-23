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أخبار العالم

بسبب كورونا.. الطيران العماني يعلق رحلاته إلى تركيا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:21 ص
الطيران العماني
الطيران العماني يعلق رحلاته إلى تركيا
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قسم الخارجي
قرر الطيران العماني تعليق الرحلات بين مسقط واسطنبول لفترة من الوقت؛ كإجراء احترازي من تفشي من فيروس كورونا.

ويبدأ الطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، تعليق رحلاته المجدولة بين مسقط وإسطنبول بجمهورية تركيا ابتداءًا من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر.

ودعا الطيران العماني ممن لديهم الحجوزات على متن رحلاته إلى هذه الوجهة التواصل مع مركز الاتصال بالشركة أو بمكاتب الطيران العُماني في بلدانهم.

ولفت إلى ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني للشركة أو قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للحصول على آخر التحديثات حول رحلات الطيران العُماني.
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