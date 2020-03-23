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برلمان

وكيل نقل النواب: الكارهون لأنفسهم ومصر يستغلون كورونا في بث الشائعات

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:34 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن بعض الصحف الكبرى العالمية أصبحت ألعوبة فى يد الإخوان، وذلك ليس عن قناعة، ولكن بسبب المصالح التى تتجسد في التمويل، وتتخذ من الشائعات وسيلة لزعزعة الاستقرار في مصر، فالدول راعية الإرهاب تستعين بعلماء النفس وخبراء الاجتماع حتى تحقق الشائعات أهدافها وتؤثر على القوى المعنوية للشعوب، موضحا أن وسائل التواصل الاجتماعي غيرت من طبيعة الشائعة وطرق تداولها حيث أن الشائعات تزايدت مع اتساع رقعة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.


وأكد "زين الدين" في بيان، الاثنين، أن الأمر يقتضى تبنى إستراتيجية موجهة لزيادة وعى أفراد المجتمع والعمل على نشر ثقافة النقد الموضوعي فيما بينهم بالالتزام بالموضوعية، وتوعية المواطنين المستمرة على نطاق واسع، بالتعامل السريع مع الشائعات ومحاولات إثارة البلبلة والرأي العام.


كما أكد النائب ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، بتبني سياسات إعلامية داعمة لسياسة الدولة في حربها ضد الوباء، والعمل على جهود التوعية، وتوثيق مصادر المعلومات، ومحاربة الشائعات التي تستهدف بلبلة الرأي العام وإثارة الذعر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر، ومحاصرة الفيروس، مشددًا على الدور الحيوى لقنوات الاتصال الرسمية فى الوزارات والمصالح الحكومية في توفير ونشر المعلومات عن كافة ما يثار من شائعات.

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