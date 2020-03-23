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أخبار العالم

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:11 ص
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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قسم الخارجي
في الوقت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا العالم، تواصل سلطات الاحتلال عملياتها بقتل واستهداف الفلسطينيين، حيث أعلنت السلطات الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة آخر  اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابًا استشهد عقب إطلاق قوات من الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة نعلين غرب رام الله، وذكر مسعفون أن شابا آخر أصيب بجروح متوسطة.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن الشابين كانا يحاولان "إلقاء حجارة" على قواته عند حاجز عسكري مقام على أراضي نعلين ومخصص لعبور المستوطنين.


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