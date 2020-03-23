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توك شو

لتقوية مناعتك.. استشارى ينصح بتناول السلطة والإقلاع عن التدخين.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال استشارى المناعة، الدكتور أشرف العقبى، إنه يجب على أى شخص يشك فى إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، أن يتجنب الاختلاط بالأشخاص المحيطين به، وأن يتصل برقم 105 وهو الخط الساخن لوزارة الصحة والتى ستعمل على توجيهه وأهم الإجراءات الصحية التى يجب اتباعها، لافتًا إلى أن أعراض فيروس كورونا هى نفس أعراض نزلة البرد والإنفلونزا ولكن يزيد عنها بالإصابة بالتهاب فى الحويصلات الهوائية.

وأضاف استشارى المناعة، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه فى حالة زيادة أعراض المرض ترسل وزارة الصحة عربة إسعاف ذاتية التعقيم لنقل المريض لأقرب مستشفى عزل، مشيرًا إلى أنه يجب تقوية جهاز المناعة الخاص بنا من خلال تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات.

وتابع أنه يجب التعرض للهواء النقى، ولأشعة الشمس، بالإضافة إلى تناول أكل صحى منظم وباعتدال، وفقًا للاحتياجات اليومية الأساسية، مشددًا على ضرورة الإقلاع عن التدخين والكحوليات، والابتعاد عن الضغوط النفسية التى من شأنها التأثير على صحة الإنسان بالسلب.

وأوضح أن الخلايا القاتلة الفطرية الموجودة فى جسد الإنسان تقل مع التوتر، كما يقل إفراز الأجسام المناعية خلال توتر الفرد، مضيفًا أنه يجب الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى التى تعمل على نشر الشائعات والإشاعات الخاطئة.

ونصح بضرورة الابتعاد عن الأكلات السريعة والأكلات التى لا تحتوى على خضراوات غنية، والابتعاد عن التدخين، وشرب الكحوليات، وتناول الفاكهة الغنية بفيتامين سي.
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