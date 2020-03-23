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اقتصاد

بسبب تفشي كورونا.. توقعات بانخفاض الناتج المحلي الحقيقي على مستوى العالم

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
توقعت مؤسسة جولدمان ساكس الامريكية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى العالم حوالي واحد بالمئة في عام 2020 وهو تراجع اقتصادي أكبر مما حدث في العام التالي للأزمة المالية العالمية في 2018.

وتتخذ الحكومات في أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي ينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وقال بنك الاستثمار في مذكرة لعملائه نُشرت في ساعة متأخرة أمس الأحد إن ”أزمة كورونا، أو بالأحرى سبل مواجهة هذه الأزمة، تضع قيودا مادية (وليست مالية) على النشاط الاقتصادي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ ما بعد الحرب“.

ويتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة ”بشدة“ في الربع الثاني بما في ذلك تراجع نسبته 24 بالمئة في الولايات المتحدة وهو ما يفوق التراجع القياسي الذي سجلته البلاد بعد الحرب بمرتين ونصف المرة.
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