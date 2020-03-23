"كل البنات بتحبك".. كريم فهمي يشارك هنا الزاهد وأصدقاءها يفديو على تيك توك

ويظهر في الفيديو هنا الزاهد وصديقاتها يغنين "كل البنات بتحبك"، ليظهر خلفهم الفنان كريم فهمى، وهو يخلع نظارته السوداء.

من ناحية أخرى عرضت قناة cbc برومو برنامج "هزر فزر"، الذي يعرض قريبًا على شاشتها، وتقدمه النجمة هنا الزاهد.









ويشهد البرنامج مشاركة عدد كبير من النجوم، سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.









ومن الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق ولعبة "البوسترات المحرفة"، والتي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي.