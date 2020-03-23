AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"كل البنات بتحبك".. كريم فهمي يشارك هنا الزاهد وأصدقاءها يفديو على تيك توك

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:08 م
هنا الزاهد وصديقاتها
هنا الزاهد وصديقاتها
Advertisements
شيري نبيل
شاركت الفنانة هنا الزاهد، جهمورها بنشر مقطع قصير عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، برفقة أصدقائها وزوجة كريم فهمي، وهن يغنين أغنية "كل البنات بتحبك" لحسام حسني للفنان كريم فهمي. 


ويظهر في الفيديو هنا الزاهد وصديقاتها يغنين "كل البنات بتحبك"، ليظهر خلفهم الفنان كريم فهمى، وهو يخلع نظارته السوداء. 


من ناحية أخرى عرضت قناة cbc برومو برنامج "هزر فزر"، الذي يعرض قريبًا على شاشتها، وتقدمه النجمة هنا الزاهد. 


ويشهد البرنامج مشاركة عدد كبير من النجوم، سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة. 


ومن الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق ولعبة "البوسترات المحرفة"، والتي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هزر فزر.. هنا الزاهد تقدم برنامجا جديدا على CBC .. تفاصيل

شاهد.. برمو هزر فزر لـ هنا الزاهد على CBC

شاهد.. أحمد فهمى يهنئ هنا الزاهد على هزر فزر: ألف مبروك يا حبيبتى

بالكمامة.. إطلالة أنيقة لـ هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها

تعرف على مواعيد الحلقات الأولى لـ"هزر فزر" مع هنا الزاهد وضيوفها

أحمد فهمي يظهر مع هنا الزاهد في أولى حلقات برنامجها هزر فزر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

احترس.. قد تكون مصابا بـ كورونا بدون أعراض| دراسة تكشف الأمر

رد الأهلي.. الزمالك يكشف تفاصيل جديدة في قضيته ضد كهربا

للكشف عن كورونا.. جمال شعبان يكشف عن تحاليل بديلة لـ pcr

بنسبة 80% من الأجر الأساسي..شروط الحصول على العلاوات الخمس بعد توجيه السيسي بصرفها.. تفاصيل

دعاء الرسول في الصباح.. ٩ أدوية ربانية تكفيك هموم الدنيا والآخرة

بعد توجيهات الرئيس.. 6 علاوات تنتظر أصحاب المعاشات هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة عمرها 12 عامًا تصارع الموت بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تفاصيل

محتشمة ومبهجة .. 10 صور تكشف عن إطلالات هيا الشعيبي

خلي بالك من جوزك.. فيروس كورونا يزيد معدلات الطلاق