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ديني

بعد إلغاء بعثة الحج.. هل يجوز توجيه تكاليف العمرة أو الحج للفقراء متضرري كورونا؟

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:49 م
الازهر الشريف
الازهر الشريف
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عبد الرحمن محمد
أشاد الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا بقرار وزير الاوقاف بالغاء بعثة الحج المقررة على نفقة الوزارة  سنويا , لافتا الى ان ما فعله وزير الاوقاف سيفتح الباب امام كل مؤسسات الدولة لأخذ حذوها واتباع طريقها في هذا الشأن . 

وأضاف الاطرش في تصريح لـ " صدى البلد " ان من كان قد اعتمر من قبل ونوى عمل عمرة اخرى قبل قرار الإلغاء فمن باب أولى إعطاء هذا المبلغ للفقراء وعمال اليومية الذين تضرروا من عدم الذهاب لعملهم بسبب فيروس كورونا . 

واوضح رئيس الفتوى السابق أن من نوى الذهاب للحج هذا العام فأولى به توجيه هذ المبلغ الى الفقراء والاسر المتضررة من كورونا وسيحصل على ثوابين ثواب الحج وثواب مساعدة الفقراء . 

قررت وزارة الأوقاف الغاء أي بعثات للحج على نفقتها هذا العام وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من أثار كورونا من الاسر الاولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا باعتبار ذلك اولوية مقدمة على حج النافلة او حتى حج غير المستطيع الفريضة على نفقة  الوزارة ذلك ان الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا وأن توفر ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال .

واهابت وزارة الأوقاف بكل من كان قد نوى حج النافلة أو أداء العمرة هذا العام ان يعيد ترتيب أولوياته وأن يجعل ما كان سينفقه في حج النافلة أو أداء  العمرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من آثار انتشار فيروس كورونا ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن غي حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية فهذا اولى وأفضل واعلى ثوابا وأعظم أجرا ما صدقت النية فيه مع الله عز وجل .

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص خمسين مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا ، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية ، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء .


وأضاف جمعة ان ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية ، ولاسيما في أوقات الشدائد والأزمات.


كما وجه وزير الأوقاف بصرف ستة ملايين جنيه كدفعة جديدة من الإعانات للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية وذلك قبل شهر رمضان المعظم 1441هـ ، وذلك إسهامًا من وزارة الأوقاف في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة.

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