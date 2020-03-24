"دوالّ الاغتراب في الشعرية العربية الحديثة".. كتاب جديد عن جامعة المبدعين المغاربة

صدر عن جامعة المبدعين المغاربة، للشاعر والكاتب المغربي أحمد الشيخاوي كتاب بعنوان "دوالّ الاغتراب في الشعرية العربية الحديثة.. ريم الخش نموذجًا".





يضع الشيخاوي في كتابه تجربة الشاعرة السورية المغتربة ريم الخش في دائرة الضوء، محاولًا استكناه عوالم قصيدتها القائمة على الوزن والإيقاعات الخليلية، ومحاورًا ما تكشفه مضامينها من أسرار الذات التي تكابد اعتزالها واغترابها، محافِظةً على اتقاد حسّ الانتماء، والاشتعال

بالحنين إلى الغصن والوطن.





مما جاء على الغلاف الأخير للكتاب الذي زُين غلاف الأول بلوحة للشاعر والفنان العراقي مهدي النفري: "هكذا نجد طواحين وطواسين ريم الخش، بلا جعجعة، ولو أنها تفرز لنا من خلال الشعرية المنرسمة لانخطافات الخطاب النيوكلاسيكي الرصين، متاهات من ثقافة مبارزة النرجسية