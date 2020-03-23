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توك شو

شاهد.. توابيت الإيطاليين تملأ الكنائس ولا مكان لمزيد من الجثث في المشرحة

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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آيات أحمد
اصطفت عشرات التوابيت جنبا إلى جنب في مصلى مستشفى كريمونا في شمال إيطاليا، إحدى المؤسسات الطبية الإيطالية التي تكافح لمواجهة الضغوط الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه وبعد أن امتلأت مشرحة المستشفى بالجثث ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد، لأشخاص فقدوا معركتهم ضد الفيروس القاتل، وضعت الجثث في الكنيسة بانتظار دفن محتمل.

وامتلأت أسرة وحدة العناية المركزة بالمصابين، و تقع المستشفى  المتضررة بشدة جراء انتشار فيروس "كوفيد_19، فى لومبارديا.

وقال الأطباء لـ"سكاي نيوز"، إن الكثير من الناس يعانون من المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بالفيروس، إلا أن وحدة العناية المركزة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين، الاسرة تمتلئ في غضون يوم واحد.
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