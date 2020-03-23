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أخبار البلد

بمزيد من الدقة والمصداقية .. وزير الإعلام: خطة لتطوير ماسبيرو وتحسين صورته أمام الرأي العام

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:32 م
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام يلتقي أعضاء الوطنية للإعلام
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حمادة خطاب
التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بمقر الوزارة ظهر اليوم أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك من أجل إعادة النظر في شكل الإعلام من خلال رؤية مستقبلية لتطوير ماسبيرو.

وأكد وزير الدولة للإعلام على ضرورة إصلاح الصورة العامة لماسبيرو أمام الرأي العام بمزيد من المصداقية وسرعة تناول الأخبار ودقتها. 

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى ضرورة إعداد خطة عمل في الفترة القادمة للنهوض بماسبيرو بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون الاضرار بالعاملين وكذلك التنسيق مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لحل مشكلة الديون.

في نهاية اللقاء وجه هيكل على ضرورة تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد ، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.


بمزيد من الدقة والمصداقية .. وزير الإعلام: خطة لتطوير ماسبيرو وتحسين صورته أمام الرأي العام
بمزيد من الدقة والمصداقية .. وزير الإعلام: خطة لتطوير ماسبيرو وتحسين صورته أمام الرأي العام
بمزيد من الدقة والمصداقية .. وزير الإعلام: خطة لتطوير ماسبيرو وتحسين صورته أمام الرأي العام
بمزيد من الدقة والمصداقية .. وزير الإعلام: خطة لتطوير ماسبيرو وتحسين صورته أمام الرأي العام
بمزيد من الدقة والمصداقية .. وزير الإعلام: خطة لتطوير ماسبيرو وتحسين صورته أمام الرأي العام
بمزيد من الدقة والمصداقية .. وزير الإعلام: خطة لتطوير ماسبيرو وتحسين صورته أمام الرأي العام
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