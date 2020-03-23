AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا يوليوس: الشمس ستشرق وسيرفع الرب غمامة فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:55 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام

قال نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة، إن الجميع محروس بقوة الله، كلكم موضع حبه ورعايته واهتمامه.


وأضاف الأنبا يوليوس - في رسالة إلى أبنائه في الكنائس التى يتولى مسئوليتها ولجموع الشعب القبطي - إن إلهنا ضابط الكل وخالق الكل، كما أوصى بضرورة الأمانة الكاملة في السلوك الوقائي من هذا الفيروس الوبائي.


وتابع قائلا، ثقوا يا أخوتي ان الشمس ستشرق وسيرفع الرب هذه الغمامة، محتاجين صبر ومحتاجين إيمان ومحتاجين نصلي برجاء ثابت.


وأكد أنه يرجو من كل أسرة أن تجتمع في المساء من أجل جلسة مشتركة لقراءة الكتاب المقدس والصلاة معا بقلب احد، داعيا الله أن يطمئن قلوب الجميع وأن يمنح السلام لكل العالم.


واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل.


واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،  لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها  غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكنيسة القبطية: غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة

آمنة نصير تكشف حكم تعليق الصلوات بالمساجد.. وتوجه رسالة لوزير الأوقاف

الأذان والأجراس.. إيقاف مؤقت لإنقاذ الأرواح.. تعليق الصلاة بالمساجد والأزهر والكنائس لمواجهة كورونا

الفيروسات تبيح المحظورات.. البرلمان يؤيد غلق المساجد والكنائس

أين ستقام صلاة الجنازة على القبطي خلال فترة غلق الكنائس.. الكنيسة تجيب

دير السيدة العذراء وماريوحنا يعلن إغلاقه لمدة أسبوعين

ترشيحاتنا

معايشة داخل مستشفى العزل في أسيوط.. ماذا يحدث مع المصابين بفيروس كورونا؟.. فيديو

مرتضى منصور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي وحسام عاشور

قرار عاجل من الاتحاد الإسباني بإلغاء الموسم الكروي

وفاة اللواء اركان حرب شفيع عبد الحليم بفيروس كورونا .. والجيش ينعيه

المالية: تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه

الأزهر: امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مواعيدها وتأجيل «القراءات» إلى ١١ يوليو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلبه من هجوم ذئب بري.. شاهد ما حدث

شاهد .. أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى مصر

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض