الأنبا يوليوس: الشمس ستشرق وسيرفع الرب غمامة فيروس كورونا

قال نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة، إن الجميع محروس بقوة الله، كلكم موضع حبه ورعايته واهتمامه.





وأضاف الأنبا يوليوس - في رسالة إلى أبنائه في الكنائس التى يتولى مسئوليتها ولجموع الشعب القبطي - إن إلهنا ضابط الكل وخالق الكل، كما أوصى بضرورة الأمانة الكاملة في السلوك الوقائي من هذا الفيروس الوبائي.





وتابع قائلا، ثقوا يا أخوتي ان الشمس ستشرق وسيرفع الرب هذه الغمامة، محتاجين صبر ومحتاجين إيمان ومحتاجين نصلي برجاء ثابت.





وأكد أنه يرجو من كل أسرة أن تجتمع في المساء من أجل جلسة مشتركة لقراءة الكتاب المقدس والصلاة معا بقلب احد، داعيا الله أن يطمئن قلوب الجميع وأن يمنح السلام لكل العالم.





واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل.





واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.