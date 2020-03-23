للوقاية من كورونا.. شباب كفر الدوار يطهر المنشآت والمحلات والشوارع ..صور

شارك فريق من شباب قرية كوم الفرج بدائرة مركز ابو المطامير بمحافظة البحيرة العاملين بمجلس القرية بقيادة محمد عبد القادر مسعود فى تنظيم حملة برش وتطهير مكبرة للمساجد والشوارع والمنشأت والمحلات .





وذلك كتدبير احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة المواطنين.





وقام الشباب برش وتطهير المنشآت والمحلات و الشوارع الرئيسية والجانبية بالمطهرات التي اعلنت عنها وزارة الصحة لتجنب الاصابة بفيروس كورونا بمشاركة فريق عمل من مجلس قرية كوم الفرج تحت إشراف محمد عبدالقادر رئيس القرية وعدد كبير من شباب القرية.









وأكد محمد عبد القادر رئيس القرية ان حملة تطهير المنشآت والشوارع والمحلات تأتى فى المشاركة المجتمعية للمساهمة فى كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء ع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع إنتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره، بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ_البحيرة، وتعليمات المهندس راضى عمار رئيس المركز.











