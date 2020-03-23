أين تذهب أموال بعثات الحج التي ألغتها وزارة الأوقاف؟.. المتحدث الرسمي يوضح

علق أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على قرار إلغاء بعثات الحج على نفقة الوزارة، قائلا إن الوزارة توجه الأموال المخصصة لذلك لمساعدة المتضررين بسبب فيروس كورونا.





وأضاف أحمد القاضي، في مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، " الوزارة تؤكد أن مساعدة المحتاجين أولى من حج النافلة والعمرة".





وتابع أحمد القاضي، " وزارة الأوقاف تهيب بكل من كان نوى القيام بـ حج النافلة أو أداء العمرة هذا العام إعادة ترتيب أولوياته ويحول ما كان سينفقه في الحج والعمرة لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين والعمالة غير المنتظمة بسبب فيروس كورونا".





يذكر أن وزارة الأوقاف قررت إلغاء أي بعثات للحج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصًا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار كورونا من الأسر الأولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا باعتبار ذلك اولوية مقدمة على حج النافلة او حتى حج غير المستطيع الفريضة على نفقة الوزارة ذلك ان الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا وأن توفر ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال .





وأهابت وزارة الأوقاف كل من كان قد نوى حج النافلة أو أداء العمرة هذا العام أن يعيد ترتيب أولوياته وأن يجعل ما كان سينفقه في حج النافلة أو أداء العمرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من آثار انتشار فيروس كورونا ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية فهذا اولى وأفضل واعلى ثوابا وأعظم أجرا ما صدقت النية فيه مع الله عز وجل.