AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أين تذهب أموال بعثات الحج التي ألغتها وزارة الأوقاف؟.. المتحدث الرسمي يوضح

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:30 م
الاوقاف
الاوقاف
Advertisements
هاني حسين
علق أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على قرار إلغاء بعثات الحج على نفقة الوزارة، قائلا إن الوزارة توجه الأموال المخصصة لذلك لمساعدة المتضررين بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أحمد القاضي، في مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، "الوزارة تؤكد أن مساعدة المحتاجين أولى من حج النافلة والعمرة".

وتابع أحمد القاضي، "وزارة الأوقاف تهيب بكل من كان نوى القيام بـ حج النافلة أو أداء العمرة هذا العام إعادة ترتيب أولوياته ويحول ما كان سينفقه في الحج والعمرة لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين والعمالة غير المنتظمة بسبب فيروس كورونا".

يذكر أن وزارة الأوقاف قررت إلغاء أي بعثات للحج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصًا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار كورونا من الأسر الأولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا باعتبار ذلك اولوية مقدمة على حج النافلة او حتى حج غير المستطيع الفريضة على نفقة  الوزارة ذلك ان الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا وأن توفر ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال .

وأهابت وزارة الأوقاف كل من كان قد نوى حج النافلة أو أداء العمرة هذا العام أن يعيد ترتيب أولوياته وأن يجعل ما كان سينفقه في حج النافلة أو أداء العمرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من آثار انتشار فيروس كورونا ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية فهذا اولى وأفضل واعلى ثوابا وأعظم أجرا ما صدقت النية فيه مع الله عز وجل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف تلغي بعثات الحج على نفقتها وتوجه مخصصاتها لمساعدة المتضررين من أثار كورونا

بعد إلغاء بعثة الحج.. هل يجوز توجيه تكاليف العمرة أو الحج للفقراء متضرري كورونا؟

أحمد كريمة: إلغاء بعثات الحج قرار صائب يجب تعميمه

ترشيحاتنا

ضبطهما يمارسان الجنس.. تفاصيل تمزيق جزار جسد زوجته وعشيقها بـ 17 طعنة في الجيزة

رسالة طمأنينة من طبيب مصري معافى من كورونا.. شاهد

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتضررين من إغلاق مراكز الدروس

السعودية: 40 حالة من المصابين بـ كورونا بسبب الاختلاط

بشرى سارة.. طبيب مصري يتوصل لتركيبة تقضي على كورونا

الرئيس الصيني لـ السيسي: مستعدون لتقديم كل الإمكانيات والتجارب لمكافحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يخرق إجراءات الحجر الصحي بسبب "عنزة".. وهكذا كان عقابه

شاب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلبه من هجوم ذئب بري.. شاهد ما حدث

شاهد .. أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى مصر