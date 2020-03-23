320 حالة وفاة جديدة في إقليم لومبارديا بإيطاليا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل 320 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم لومبارديا.





وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في لومبارديا فقط إلى 3770 شخصًا.





وقالت الصحة العالمية إن المجتمع الدولي بحاجة إلى 675 مليون دولار لمساعدة الدول التي لديها أنظمة صحية هشة للتعامل مع فيروس كورونا.





فيما أشارت "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز الـ15 ألف شخص.



