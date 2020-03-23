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أخبار العالم

320 حالة وفاة جديدة في إقليم لومبارديا بإيطاليا

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:34 م
320 حالة وفاة جديدة
320 حالة وفاة جديدة في إقليم لومبارديا بإيطاليا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل 320 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم لومبارديا.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في لومبارديا فقط إلى 3770 شخصًا.

وقالت الصحة العالمية إن المجتمع الدولي بحاجة إلى 675 مليون دولار لمساعدة الدول التي لديها أنظمة صحية هشة للتعامل مع فيروس كورونا.

فيما أشارت "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم تخطى حاجز الـ15 ألف شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير. 
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