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فن

وفاة حبيب جينفير لوبيز السابق .. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:15 م
جينيفير لوبيز
جينيفير لوبيز
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شروق ابراهيم
كشف موقع ET  الأجنبي وفاة حبيب النجمة العالمية جينيفر لوبيز السابق الذي كانت تواعده منذ أكثر من 20 عامًا، ويدعى ديفيد كروز إثر اصابته بأزمة قلبية.

وكانت جينيفر لوبيز وقعت في غرام ديفيد كروز حيث كان عمرها 15 عامًا بعدما تعرفت عليه في المدرسة،وظلا سويًا  لمدة عشر سنوات حتى انفصلا في منتصف فترة التسعينات ومن هنا انتقلت النجمة اللاتينية نحو مشوارها الفني.

وكان آخر ظهور لجينفير لوبيز مع حبيبها السابق في سبتمبر عام 1995 خلال العرض الخاص لفيلم the Money Train.

يشار إلى أن جينيفر لوبيز ارتبطت رسميًا بالنجم العالمي بن افليك ثم تزوجت من المغني اللاتيني مارك انتوني وأنجبت منه طفليها التوأم ايمي وماكس وانفصلت عنه منذ 10 سنوات وارتبطت رسميًا بلاعب كرة البيسول الشهير إليكس رودريجرز.

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